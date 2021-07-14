Кремль хочет привлечь к голосованию и жителей Донбасса, которые получили российские паспорта.
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Партия Путина приехала агитировать в Луганск
В оккупированном Луганске 14 июля проходит форум граждан России. На нем, кроме боевиков так называемой "ЛНР", присутствуют оккупанты и из "ДНР", а также представители непризнанных Южной Осетии и Абхазии.
Глава оккупационной власти "ЛНР" Леонид Пасечник в своем вступительном слове заявил, что "7 лет мощной поддержкой для них была и есть ведущая российская партия – "Единая Россия".
Интересно, что ранее боевики говорили о "помощи" со стороны России и Владимира Путина, однако "Единую Россию" почти не вспоминали.
Главарь боевиков Денис Пушилин отметил, что жители Донбасса с российскими паспортами "вместе со всеми гражданами России могут влиять на политическую жизнь страны, определять направления ее дальнейшего развития, реализуя свое избирательное право".
В то же время Депутат Госдумы Виктор Водолацкий добавил, что более 600 тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке.
К слову, такой же форум пройдет в оккупированном Донецке 15 июля.
Оккупанты и раньше занимались агитацией: что известно
- В июне украинская разведка сообщала, что пророссийские боевики на Донбассе активизировали агитацию среди населения относительно участия в предстоящих выборах в Госдуму.
- В конце мая 2021 года главарь боевиков Пушилин сообщил, что оккупанты рассматривают 2 варианта реализации голосования на выборах в Госдуму: организованный выезд в Россию или электронное голосование.
- Летом 2020 года жители оккупированных территорий с российскими паспортами голосовали за поправки в Конституцию России. Тогда организовывали автобусные рейсы на специальные избирательные участки на территории России.
- После этого российские паспорта получили еще несколько сотен человек.