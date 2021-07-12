Более 700 тысяч людей на оккупированных территориях получили документ с двуглавым орлом. По словам основателя "Восточной правозащитной группы" Павла Лисянского, оформляют и "СНИЛС" – страховые номера индивидуального лицевого счета. Так называемый российский аналог украинского кода, он нужен для того, чтобы активизировать аккаунт. Для того, чтобы жители ОРДЛО могли голосовать на российских выборах.

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Причина тому – обострение ситуации в России, ведь после заключения Алексея Навального и жестких разгонов протестующих большая часть россиян не пойдет на участки. Следствием этого будет низкая явка.

"В России эти выборы ожидаются самыми сложными за последние десятилетия – самая низкая явка, низкие рейтинги "Единой России". Соответственно, нужно будет "рисовать" и явку, и результаты. Никто в России окончательно не знает, сколько людей живет на оккупированных территориях, сколько с них придет голосовать. Можно "нарисовать" любую цифру, которая нужна", – сказал политолог Олег Саакян.

Россия угрожает из-за отказа от паспортов

Ярким свидетельством планов России стало открытие в оккупированном Донецке представительства партии "Справедливая Россия – За правду". А тем, кто отказывается от такой русификации, угрожают жесткой расправой.

Процесс русификации продолжается и те граждане, которые отказываются от получения такого паспорта, к ним применяют давление от угроз об увольнении, до угроз касаемо получения пенсионного и социального обеспечения,

– рассказала глава "Восточной правозащитной группы" Вера Ястребова.

В первую очередь получать российские паспорта заставляют госслужащих, силовиков и пенсионеров. Первая волна русификации сопровождалась масштабной кампанией пропаганды и дезинформации: обещали, что наличие паспорта гражданина России якобы даст возможность получать российские пенсии. Поэтому старики довольно резво пошли получать российские документы. Однако когда пришло время выплат, то остались ни с чем.

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"Их использовали, статистику на них нарастили, а после того, как раздали российские паспорта в руки и забрали украинские, им сказали: "Простите, а для того, чтобы получать пенсию, вы должны иметь регистрацию на территории России, а не только оформить надлежащим образом пенсионную справку", – пояснила Вера Ястребова.

Как Украина будет противодействовать паспортизации в ОРДЛО

Вместе с тем на кремлевских телеканалах пропагандисты Путина постоянно кричат ​​о том, что они готовы защищать лжеграждан России, проживающих в ОРДЛО. В соответствии с планом оккупантов до конца 2021 года планируется выдать 1 миллион принудительных российских паспортов.

На начало 2023 года кремлевские шовинисты планируют завершить паспортизацию оккупированных территорий любым путем. А это бомба замедленного действия, которая может взорваться, когда Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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"Освободим Донбасс, установим контроль над границей. Имея там тотальную российскую паспортизацию, вы можете представить вообще какие-либо выборы? Как бы мы ни принимали законы об особенностях местных выборов на оккупированном Донбассе, как бы мы их не отодвигали, мы же не можем их проводить при полной российской паспортизации", – сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Сейчас Украина достаточно ограничена в своих возможностях влияния на неадекватное поведение захватчиков с Востока, впрочем свои рычаги имеет также.

Нам нужно готовить доказательную базу, собирать данные, документировать их, передавать в различные организации. Для того, чтобы люди, которые будут причастны к этому процессу, например, получали персональные санкции,

– отметил политолог Олег Саакян.

Однако насильственной паспортизацией оккупированных территорий Украины Россия углубляет свои стратегические риски, ведь так осенние выборы в Госдуму имеют все шансы быть признаными нелегитимными во всем цивилизованном мире.