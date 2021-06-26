Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью, которое Владимир Зеленский дал 24 июня. Она заявила, что вроде бы не понимает претензий украинского лидера.

Заметьте Оккупанты ограничивают деятельность наблюдателей на Донбассе, – генсек ОБСЕ

Паспортизацию оккупированных территорий Захарова назвала якобы "вынужденной гуманитарной мерой".

Что Зеленский сказал в интервью

По словам Зеленского, Минские соглашения – "еле живые". В то же время украинский лидер отметил, что "Минск родился еле живым".

Одним из самых ярких примеров этого является паспортизация, которую Россия проводит на оккупированных территориях.

Паспортизация Донбасса: последние новости

  • Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускоряет принудительную паспортизацию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Людей шантажируют потерей работы.
  • В целом российский паспорт получили уже почти 600 тысяч украинцев. Львиная доля среди них – чиновники органов местной власти, учителя, врачи.