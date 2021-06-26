Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью, которое Владимир Зеленский дал 24 июня. Она заявила, что вроде бы не понимает претензий украинского лидера.
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Паспортизацию оккупированных территорий Захарова назвала якобы "вынужденной гуманитарной мерой".
Что Зеленский сказал в интервью
По словам Зеленского, Минские соглашения – "еле живые". В то же время украинский лидер отметил, что "Минск родился еле живым".
Одним из самых ярких примеров этого является паспортизация, которую Россия проводит на оккупированных территориях.
Паспортизация Донбасса: последние новости
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускоряет принудительную паспортизацию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Людей шантажируют потерей работы.
- В целом российский паспорт получили уже почти 600 тысяч украинцев. Львиная доля среди них – чиновники органов местной власти, учителя, врачи.