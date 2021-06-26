Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью, которое Владимир Зеленский дал 24 июня. Она заявила, что вроде бы не понимает претензий украинского лидера.

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Паспортизацию оккупированных территорий Захарова назвала якобы "вынужденной гуманитарной мерой".

Что Зеленский сказал в интервью

По словам Зеленского, Минские соглашения – "еле живые". В то же время украинский лидер отметил, что "Минск родился еле живым".

Одним из самых ярких примеров этого является паспортизация, которую Россия проводит на оккупированных территориях.

Обратите внимание! Минский формат не дает результатов, поскольку Россия блокирует переговоры и выдвигает неадекватные требования. В частности, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что полного выполнения Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и Россией не стоит ожидать.

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