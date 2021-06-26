Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав 24 червня. Вона заявила, що начебто не розуміє претензій українського лідера.

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Паспортизацію окупованих територій Захарова назвала нібито "вимушеним гуманітарним заходом".

Що Зеленський сказав в інтерв'ю

За словами Зеленського, мінські угоди – "ледь живі". Водночас український лідер зауважив, що "Мінськ народився ледве живим"

Одним з найяскравіших прикладів цього є паспортизація, яку Росія проводить на окупованих територіях. 

Паспортизація Донбасу: останні новини

  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорює примусову паспортизацію окупованих Донеччини та Луганщини. Людей шантажують втратою роботи. 
  • Загалом російський паспорт отримали вже майже 600 тисяч українців. Левова частка серед них – чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі.