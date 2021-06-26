Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав 24 червня. Вона заявила, що начебто не розуміє претензій українського лідера.
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Паспортизацію окупованих територій Захарова назвала нібито "вимушеним гуманітарним заходом".
Що Зеленський сказав в інтерв'ю
За словами Зеленського, мінські угоди – "ледь живі". Водночас український лідер зауважив, що "Мінськ народився ледве живим".
Одним з найяскравіших прикладів цього є паспортизація, яку Росія проводить на окупованих територіях.
Паспортизація Донбасу: останні новини
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорює примусову паспортизацію окупованих Донеччини та Луганщини. Людей шантажують втратою роботи.
- Загалом російський паспорт отримали вже майже 600 тисяч українців. Левова частка серед них – чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі.