Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав 24 червня. Вона заявила, що начебто не розуміє претензій українського лідера.

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Паспортизацію окупованих територій Захарова назвала нібито "вимушеним гуманітарним заходом".

Що Зеленський сказав в інтерв'ю

За словами Зеленського, мінські угоди – "ледь живі". Водночас український лідер зауважив, що "Мінськ народився ледве живим".

Одним з найяскравіших прикладів цього є паспортизація, яку Росія проводить на окупованих територіях.

Зверніть увагу! Мінський формат не дає результатів, оскільки Росія блокує перемовини та висуває неадекватні вимоги. Зокрема, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що повного виконання мінських угод нормалізації відносин між ЄС і Росією не варто очікувати.

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