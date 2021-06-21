Про це завила генсек ОБСЄ Хельга Шмід на пресконференції після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За її словами, на діяльність місії накладені серйозні обмеження.

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Дії бойовиків є перешкодою

Шмід зауважила, що через такі дії бойовиків ОБСЄ не може виконувати свою роботу. Також місії не дають доступу на "землі".

Є проблема. На діяльність місії ОБСЄ накладені серйозні обмеження, особливо на непідконтрольних уряду України територіях,

– наголосила вона.

Генсек ОБСЄ зауважила, що важливо відновити роботу контрольних пропусків в'їзду – виїзду. Усе через те, що майже 96% переходів закриті, а це обмежує можливості людей, які там живуть.

Також це є серйозною перешкодою на шляху до повернення до нормального життя.

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Що потрібно для врегулювання ситуації

Шмід пообіцяла зробити все можливе, щоб забезпечити мир на Сході України. За її словами, для цього необхідно, щоб всі сторони, які підписали мінські домовленості, знову підтвердили свої зобов'язання та взялися за їхнє виконання.

"Також важливо підтвердити свою відданість спільним рамковим домовленостям", – додала Шмід.

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