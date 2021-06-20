Зокрема на порядку денному буде врегулювання конфлікту в Україні. Про це повідомила пресслужба МЗС Росії.

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Лавров, мовляв, хоче обговорити зі Шмід роботу Тристоронньої контактної групи, а також діяльність спостерігачів ОБСЄ в Україні.

За повідомленням Кремля, Лавров нібито скаржитиметься на те, що Україна, на їхню думку, не хоче виконувати мінські домовленості. Тож він хоче вмовити ОБСЄ "вплинути" на українську сторону, аби вона почала прямі переговори із підконтрольними Кремлю бойовиками.

До речі! Очільниця ОБСЄ Анн Лінде відвідала зону проведення ООС. Вона заявила, що війна на Донбасі є однією з найбільших загроз безпеці Європи.

Чому мінські домовленості не працюють