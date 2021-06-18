Секретар Ради національної безпеки й оборони в ефірі телепередачі прокоментував необхідність подальшої роботи з мінськими домовленостями.

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З мінськими угодами слід працювати

Якщо казати про ситуацію щодо мінських домовленостей, то в тому вигляді, в якому вони є, це повний абсурд,

– зазначив Данілов.

Він наголосив, що їх не денонсують, тому з мінськими угодами треба працювати, бо інших немає. Водночас, переконаний секретар РНБО, виконати ці домовленості у їхньому поточному вигляді неможливо.

"За наявності російських танків, БТРів, російських генералів, російських офіцерів на нашій українській території проводити вибори – це нонсенс", – пояснив Данілов. Крім того, він зауважив, що в мінських домовленостях не прописано що "Путін мав видати 630 тисяч російських паспортів".

Секретар РНБО підсумував, що потрібно "сідати й домовлятись" для припинення війни, "щоб не вбивали наших хлопців і дівчат".

Мінські домовленості не працюють: причина