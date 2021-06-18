Секретарь Совета национальной безопасности и обороны в эфире телепередачи прокомментировал необходимость дальнейшей работы с минскими договоренностями.

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С минскими соглашениями следует работать

Если говорить о ситуации с минскими договоренностями, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд,

– отметил Данилов.

Он отметил, что их денонсируют, поэтому с минскими соглашениями надо работать, потому что других нет. В то же время, убежден секретарь СНБО, выполнить эти договоренности в их текущем виде невозможно.

"При наличии российских танков, БТРов, российских генералов, российских офицеров на нашей украинской территории проводить выборы – это нонсенс", – пояснил Данилов. Кроме того, он отметил, что в минских договоренностях не прописано что "Путин должен выдать 630 тысяч российских паспортов".

Секретарь СНБО подытожил, что нужно "садиться и договариваться" для прекращения войны, "чтобы не убивали наших ребят".

Минские договоренности не работают: причина