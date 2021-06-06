Леонид Кравчук заявил, что понимает "несостоятельность" минского формата переговоров. По его словам, в последние годы он не приносит результатов, хотя в свое время остановил российскую агрессию.
К слову Перенос места заседаний ТКГ позволит изменить формат переговоров, – Кравчук
Зачем Украине участие в ТКГ
Хотя за последние годы переговоры в ТКГ не имели сверхрезультатов, приостанавливать их сейчас Украина не может. В частности для того, чтобы не лишиться поддержки международного сообщества.
Мир, когда начиналась агрессия, посмотрел на Украину как на жертву. И это было начало похода против нашей страны, надо было как-то остановить агрессора. И вот эта ТКГ, с ошибками, без видения перспективы и шагов, которые нужно делать в течение какого-то времени, все же стала преградой для широкой агрессии,
– сказал Кравчук.
Если украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сейчас откажется от переговоров, то наше государство обвинят в том, что оно якобы развалило процесс, который еще имеет перспективу.
Широкомасштабную агрессию России удалось остановить в частности благодаря существованию минского формата. Кравчук добавил, что к этому были причастны также Германия и Франция. Ведь это было "под прожектором" фактически цивилизованного мира.
Минский формат планируют поменять: что об этом говорили ранее
- О том, что необходимо изменить место переговоров, зашла речь в августе 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули протесты. Тогда Украина осудила действия режима самопровозглашенного Лукашенко.
- Впрочем, поскольку продолжалась эпидемия, заседания ТКГ происходили в онлайн-формате, а в Беларусь члены делегации не ездили.
- В конце мая 2021 года Кравчук еще раз подчеркнул, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе.
- Причиной тому стал перехват самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.