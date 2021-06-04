Глава украинской делегации в ТКГ в эфире одного из телеканалов отметил, что перенести переговоры можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он.
Читайте также Варшава и Краков готовы, – посол о замене Минска в переговорах по Донбассу
Перенос места переговоров ТКГ
Кравчук добавил, что для смены места встреч ТКГ из Минска на другое нужно, чтобы стороны переговоров достигли относительно этого консенсуса.
Меняя площадку, можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала шире, и предоставить ей более точные полномочия,
– отметил политик.
По его словам, сейчас у него полномочий почти нет, так как "провозглашают в основном консультативные вещи". Глава украинской делегации считает, что следует предоставить минскому формату полномочия и, возможно, организовать его на уровне должностных лиц высокого ранга.
Замена Минска: что об этом говорили раньше
- О смене переговорной площадки говорили и раньше. Кравчук высказывал такое мнение еще в августе 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули протесты. Тогда политик предлагал заменить Минск Веной.
- Впоследствии в декабре глава украинской делегации снова поднимал эту тему.
- В конце мая 2021 года Кравчук в очередной раз подчеркнул, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по решению ситуации на Донбассе, поскольку Беларусь уже нельзя считать нейтральной страной после задержания журналиста Романа Протасевича.