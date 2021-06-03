Такое мнение высказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки. В то же время ему неизвестно, действительно ли сейчас рассматривают такие варианты.

Читайте также Захват самолета и задержание Протасевича: Рада осудила действия режима Лукашенко

"О Варшаве я услышал из интервью Леонида Кравчука в апреле. Он назвал Варшаву и некоторые другие столицы", – пояснил польский дипломат.

Цихоцкие также ответил на то, что некоторые из членов делегаций, ведущих переговоры в Минске, не могут полететь в страны-члены Евросоюза.

По его словам, это не является проблемой. Ведь ранее Россия и Запад уже практиковали возможность разовой отмены визовых санкций.

Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров,

– подчеркнул посол Польши.

"Я понимаю, что после завершения ограничений, которые заставляют общаться онлайн, стороны должны вернуться к живому обсуждению. Это очень важно", – добавил он

Цихоцки: Переговоры в Минске – это не корректно

Дипломат обратил внимание на то, что онлайн-формат предполагает много ограничений, особенно в таких сложных переговорах, как в отношении Донбасса.

В то же время он понимает, что вернуться к офлайн переговорам именно в Минске будет непросто. Мол, "какой-то МИГ или "Хамас" что-то могут устроить".

"То есть здесь в кабинете будут разговаривать, а в соседнем квартале будут пытать людей? Мне кажется, это некорректно", – считает Цихоцки.

Почему Минску ищут альтернативы

Тему замены Минска как площадки для переговоров по Донбассу поднимают уже не впервые. Соответствующие предложения звучали еще в августе 2020 года.

Впрочем, новая волна обсуждений началась после инцидента с самолетом Ryanair в Минске и задержания оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что к поискам альтернативы вынуждают поступки режима Лукашенко.

А спикер украинской делегации Алексей Арестович подчеркнул, что Минск перестанет быть площадкой для переговоров, если оккупанты допросят Протасевича.

Справка. Луганские боевики попросили Беларусь выдать им Протасевича. Они обвиняют его в якобы "тяжких преступлениях на фронте".