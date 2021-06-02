Если допрос Протасевича действительно состоится, то украинские власти заявят о потере Лукашенко статуса посредника в минском процессе. Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Кстати Луганские боевики просят Беларусь выдать им Протасевича

Другую площадку всегда найдут

По словам спикера, ТКГ всегда найдет другую площадку, даже когда закончится карантин.

Арестович отметил, что сближение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным означает фактическую потерю нейтральности.

Заявления о том, что процесс интеграции ускорился, показывают, что есть большой шанс потерять нейтральность Лукашенко в ближайшее время, не только де-факто, но и де-юре. Он стал человеком, который уже впал в зависимость от России, как когда-то Янукович,

– сказал чиновник.

Что этому предшествовало

Боевики из Донбасса попросили Беларусь выдать им Протасевича. Оккупанты открыли так называемое "дело" против Протасевича. Они заявили, что блогер якобы обстреливал мирное население и уничтожал гражданскую инфраструктуру на Донбассе.

Ранее о том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе, заявил Александр Лукашенко. Он даже публично назвал блогера "террористом". Политик утверждал, что Протасевич входил в "Азов".

На заявление Лукашенко отреагировал экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он подчеркнул, что блогер был на Донбассе, но оружия в руки не брал, потому что работал журналистом.

Обратите внимание! Самолет, на котором находился Роман Протасевич и его девушка София Сапега, 23 мая вынужденно посадили в Минске. Белорусские диспетчеры сообщили якобы о минировании. Взрывчатки не нашли, а пару задержали, они находятся в СИЗО.