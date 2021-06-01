Так, боевики обвиняют Протасевича якобы в обстреле мирного населения и уничтожении гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в так называемой "прокуратуре" оккупантов.

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Оккупанты утверждают, что Протасевич был в батальоне "Азов". Ему приписывают участие в террористических организациях. Ранее, марионеточные прокуроры открыли производство в отношении белорусского блогера.

Правда, в каких именно боях якобы участвовал Протасевич, наемники не говорят.

Протасевич и война на Донбассе: что известно

Первым о том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе и убивал людей, заявил Александр Лукашенко. Он даже публично назвал блогера "террористом". Самопровозглашенный президент Беларуси, как и боевики, утверждал, что Протасевич входил в "Азов".

На заявление Лукашенко отреагировал экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он отметил, что Протасевич был на Донбассе, но оружия в руки не брал. Он работал журналистом.

Задержание Протасевича: коротко