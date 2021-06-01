Так, боевики обвиняют Протасевича якобы в обстреле мирного населения и уничтожении гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в так называемой "прокуратуре" оккупантов.
Кстати Протасевича перевели в СИЗО КГБ: учреждение для лиц, которые "угрожают нацбезопасности"
Оккупанты утверждают, что Протасевич был в батальоне "Азов". Ему приписывают участие в террористических организациях. Ранее, марионеточные прокуроры открыли производство в отношении белорусского блогера.
Правда, в каких именно боях якобы участвовал Протасевич, наемники не говорят.
Протасевич и война на Донбассе: что известно
- Первым о том, что Протасевич якобы воевал на Донбассе и убивал людей, заявил Александр Лукашенко. Он даже публично назвал блогера "террористом". Самопровозглашенный президент Беларуси, как и боевики, утверждал, что Протасевич входил в "Азов".
- На заявление Лукашенко отреагировал экс-комбат батальона Андрей Белецкий. Он отметил, что Протасевич был на Донбассе, но оружия в руки не брал. Он работал журналистом.
Задержание Протасевича: коротко
- Пассажирский самолет, на котором находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега, 23 мая вынужденно посадили в Минске. Белорусские диспетчеры сообщили якобы о минировании. Правда, взрывчатки так и не нашли.
- Сапегу и Протасевича задержали, они находятся в СИЗО.
- Международное сообщество резко отреагировало на такие события. США и Европа могут наложить санкции. Ряд стран приостановили авиасообщение с Беларусью.