Соответствующее совместное заявление сделали Австрия, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Словакия, Словения, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

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Вышеупомянутые члены Коалиции за свободу СМИ решительно осуждают диверсию со стороны Беларуси и принудительную посадку коммерческого самолета, а также последующий арест журналиста Романа Протасевича,

– говорится в сообщении.

Коалиция требует немедленно освободить оппозиционера и журналистов, которых незаконно задержали в Беларуси. Также призывает наказать всех ответственных за нападения на представителей СМИ.

"Свобода средств массовой информации является важной составляющей демократического общества и необходимым условием для защиты прав человека и основных свобод", – добавили в заявлении.

Обратите внимание! Около 400 журналистов и работников СМИ в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий в ходе выборов 9 августа и последующих протестов против режима Лукашенко.

Задержание Протасевича: коротко

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая перехватили и посадили в Беларуси. Для этого режим Лукашенко поднял в воздух военный истребитель.

На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.

Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.

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