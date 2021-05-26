Александр Лукашенко 26 мая во время встречи с чиновниками вспомнил о деятельности Романа Протасевича в Украине.
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Лукашенко продолжает "сыпать" обвинения в отношении Протасевича
Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных (Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега – 24 канал)? Кто платил негодяю, убивавшему людей в братской Украине…
– в который раз продолжает свою линию Лукашенко.
Более того, он заверил, якобы "в самолете находился террорист". Добавил также, что если бы ему доложили о том, что в самолете террорист, то диктатор немедленно бы отдал приказ посадить его.
Ответ бывшего комбата "Азова"
Бывший командир батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины.
Он был с нами под Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово,
– рассказал Белецкий.
Он также заверил, что народ Беларуси и Роман оказались в заложниках режима Лукашенко, который шагает к объединению с Россией. Бывший комбат заявил, что Украина должна всеми доступными способами помочь белорусскому народу в их борьбе за свободу от Лукашенко и его режима.
"Немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые воевали за Украину, поддерживать акции сопротивления и все, что будет необходимо", – заявил Билецкий.
Коротко об остановке самолета в Минске и задержании Романа Протасевича
- 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Это случилось после того, как белорусские диспетчеры заявили о якобы минировании самолета.
- Взрывчатки на борту не нашли. Но белорусские власти задержали основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу. Ее подозревают якобы в организации массовых беспорядков.
- Впоследствии появились их видеообращения, якобы записанные в белорусских СИЗО. Отец Протасевича предполагает, что сына били.
- Сам Александр Лукашенко заверил, что сообщение о заминировании поступило из Швейцарии, а он действовал в рамках законодательства.
- Весь мир призывает отпустить оппозиционера и его девушку. В частности 24 мая санкции против Беларуси ввела Великобритания.