Александр Лукашенко 26 мая во время встречи с чиновниками вспомнил о деятельности Романа Протасевича в Украине.

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Лукашенко продолжает "сыпать" обвинения в отношении Протасевича

Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных (Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега – 24 канал)? Кто платил негодяю, убивавшему людей в братской Украине…

– в который раз продолжает свою линию Лукашенко.

Более того, он заверил, якобы "в самолете находился террорист". Добавил также, что если бы ему доложили о том, что в самолете террорист, то диктатор немедленно бы отдал приказ посадить его.

Ответ бывшего комбата "Азова"

Бывший командир батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины.

Он был с нами под Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово,

– рассказал Белецкий.

Он также заверил, что народ Беларуси и Роман оказались в заложниках режима Лукашенко, который шагает к объединению с Россией. Бывший комбат заявил, что Украина должна всеми доступными способами помочь белорусскому народу в их борьбе за свободу от Лукашенко и его режима.

"Немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые воевали за Украину, поддерживать акции сопротивления и все, что будет необходимо", – заявил Билецкий.

Коротко об остановке самолета в Минске и задержании Романа Протасевича