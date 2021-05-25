Дмитрий Протасевич добавил, что таким образом силовики, вероятнее всего, хотели скрыть следы побоев. Журналист, по мнению отца, вел себя на видео очень странно.
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"Я думаю, что его заставили (записать видеопризнание – 24 канал). Это не его слова, не его интонация, ведет себя он очень скованно, он очень нервничает, это видно", – сказал отец.
Предположение о сломанном носе у Дмитрия Протасевича появилось из-за измененной формы и больших следов пудры на передней части носа.
У него левая часть (лицо – 24 канал) вся запудрена и немножечко есть припухлость на левом боку,
– подчеркнул Дмитрий Протасевич.
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На столе – не его сигареты, – отец
Также Дмитрий Протасевич отметил, что на столе у Романа лежат не его сигареты – журналист такие не курит.
Также отец заверил, что его сын просто не может давать признательные показания в организации массовых беспорядков, ведь он их не совершал.
Скорее всего, его просто принудили, заставили записать это видеообращение,
– подчеркнул Дмитрий Протасевич.
Он считает, что задержанием Романа Беларусь хотела совершить "акт мести" за телеграм-канал NEXTA, который активно освещал события во время протестов против режима Александра Лукашенко. Таким образом власти якобы хотят запугать других блогеров.
Задержание Протасевича: коротко
- Это произошло 23 мая в Минске. Протасевич находился в самолете авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.
- К экипажу воздушного судна поступило сообщение о заминировании, а потому самолет пришлось экстренно приземлить.
- Сообщение оказалось фейковым. После посадки задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку.
- Запад осудил режим Лукашенко из-за таких действий.