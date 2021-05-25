Дмитрий Протасевич добавил, что таким образом силовики, вероятнее всего, хотели скрыть следы побоев. Журналист, по мнению отца, вел себя на видео очень странно.

К теме У Лукашенко опубликовали вероятный разговор диспетчера с пилотом Ryanair

"Я думаю, что его заставили (записать видеопризнание – 24 канал). Это не его слова, не его интонация, ведет себя он очень скованно, он очень нервничает, это видно", – сказал отец.

Предположение о сломанном носе у Дмитрия Протасевича появилось из-за измененной формы и больших следов пудры на передней части носа.

У него левая часть (лицо – 24 канал) вся запудрена и немножечко есть припухлость на левом боку,

– подчеркнул Дмитрий Протасевич.

МВД Беларуси показало первое обращение Протасевича: видео

На столе – не его сигареты, – отец

Также Дмитрий Протасевич отметил, что на столе у Романа лежат не его сигареты – журналист такие не курит.

Также отец заверил, что его сын просто не может давать признательные показания в организации массовых беспорядков, ведь он их не совершал.

Скорее всего, его просто принудили, заставили записать это видеообращение,

– подчеркнул Дмитрий Протасевич.

Он считает, что задержанием Романа Беларусь хотела совершить "акт мести" за телеграм-канал NEXTA, который активно освещал события во время протестов против режима Александра Лукашенко. Таким образом власти якобы хотят запугать других блогеров.

Задержание Протасевича: коротко