Белый дом заявил, что координирует свои действия с международными партнерами. Они обсуждают освобождение журналиста и реакцию на содеянное режимом Лукашенко.

К теме В Беларуси объяснили, куда делись еще 3 пассажиров, которые исчезли с "самолета Протасевича"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен присоединился к европейским лидерам и НАТО с осуждением белорусских властей. Блинкен заявил, что они требуют международного расследования.

США стоит на стороне белорусского народа и поддерживает скорейший созыв заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий.

Справка. Задержание журналиста состоялось 23 мая 2021 года в Минске. Из-за сообщения о минировании экстренно посадили самолет авиарейса Афины – Вильнюс, на котором находился Роман Протасевич. Информация оказалось фейком, после посадки журналиста, его девушку и еще нескольких человек задержали. Сейчас они находятся в СИЗО.

Вакцинация в США

Половина американских штатов и столица сообщили, что вакцинировали от коронавируса по крайней мере 50% всех взрослых. В целом почти 40% от всего населения США считают полностью иммунизированными.

Экономисты подсчитали, что американская экономика восстановилась на 90% по сравнению с мартом 2020 года.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 24 мая: смотрите видео