Белый дом заявил, что координирует свои действия с международными партнерами. Они обсуждают освобождение журналиста и реакцию на содеянное режимом Лукашенко.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен присоединился к европейским лидерам и НАТО с осуждением белорусских властей. Блинкен заявил, что они требуют международного расследования.
США стоит на стороне белорусского народа и поддерживает скорейший созыв заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий.
Вакцинация в США
Половина американских штатов и столица сообщили, что вакцинировали от коронавируса по крайней мере 50% всех взрослых. В целом почти 40% от всего населения США считают полностью иммунизированными.
Экономисты подсчитали, что американская экономика восстановилась на 90% по сравнению с мартом 2020 года.
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