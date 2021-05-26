Теперь в СМИ появилась информация, что девушку подозревают не только в публикации персональных данных белорусских силовиков, а еще и в организации массовых беспорядков. Сапега, к слову, – гражданка России.

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Задержанную в Беларуси россиянку подозревают в организации массовых беспорядков

Власти Беларуси подозревает девушку бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Софию Сапегу в:

Организации массовых беспорядков.

И организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По меньшей мере, так пишет "Новая газета" со ссылкой на надежный источник . О подозрениях девушке якобы уже и сообщили. Заметим, те же обвинения предъявлены и самому Роману Протасевичу.

По уголовному кодексу Беларуси, обвинения в таких преступлениях грозят суровым наказанием – к 15 годам заключения в колонии.

Впрочем, девушку могут и отпустить, ведь она – гражданка России. Путин и Лукашенко встретятся 28 мая, поэтому вполне вероятно, что будут говорить и о Сапеге.

Сапега "призналась", что администрировала "Черную книгу Беларуси"

25 мая, напомним, в сети появилось видео, в котором София Сапега "признается", что администрировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", где публиковали персональные данные белорусских силовиков. Однако та же "Новая газета" пишет, что:

Эта запись – постановочная оперативная съемка.

А в присутствии адвоката Сапега не давала таких показаний.