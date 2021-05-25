Для этого необходимо было бы привлечь международную поддержку. Об этом в интервью с Егором Скориным сказал отец журналиста Дмитрий Протасевич.

Обратите внимание Отсутствие зубов и следы удушения на шее, – отец Протасевича о видео сына

Россия связана с задержанием Протасевича

По его словам, непосредственно такая поддержка была от России, в частности политическая.

Думаю, поддержка была со стороны Москвы. В случае провала операции нужно заручиться политической поддержкой, чтобы кто-то поддержал и прикрыл,

– подчеркнул отец задержанного журналиста.

Государство, как считает Дмитрий Протасевич, фактически осуществило террористическую деятельность: захватило самолет с иностранцами и взяло заложников. Такие действия, по его мнению, можно назвать вопиющим фактом на международной арене.

Приказ лично дал Лукашенко

Дмитрий Протасевич уверен, что к задержанию его сына причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Он лично дал приказ, чтобы провести эту операцию. Наверняка Лукашенко мстит. Не один он причастен к этой операции, но и исполнители", – добавил отец журналиста.

Полное интервью с Дмитрием Протасевичем: смотрите видео

Коротко о задержании Протасевича