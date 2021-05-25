На видео девушка начала с представления, далее отметила, что является гражданкой России, однако проживает в Литве.

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Видеообращение Софии Сапеги

Сапега рассказала, что 23 мая летела тем же самолетом, что и журналист Роман Протасевич. А после этого "призналась" в том, что является редактором одного из оппозиционных белорусских телеграм-каналов.

Я – редактор телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках министерства внутренних дел,

– отметила девушка.

Смотрите видеообращение Софии Сапеги

Реакция на "признание" Софии Сапеги

Мама девушки Анна Дудич рассказала российским СМИ, что шокирована видео с дочерью.

Я 10 раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит. Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Черная книга", София,

– заявила женщина.

Анна Дудич добавила, что или "она запуталась, или это сон, или подстава".

К слову, в посольстве России в Беларуси добавили, что консульский доступ к задержанной им удалось получить.

Обратите внимание! Ранее адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что Софии Сапезе избрана мера пресечения – ее на 2 месяца взяли под стражу. Сейчас она находится в СИЗО КГБ.

Задержание Протасевича и Сапеги: что известно