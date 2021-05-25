На видео девушка начала с представления, далее отметила, что является гражданкой России, однако проживает в Литве.
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Видеообращение Софии Сапеги
Сапега рассказала, что 23 мая летела тем же самолетом, что и журналист Роман Протасевич. А после этого "призналась" в том, что является редактором одного из оппозиционных белорусских телеграм-каналов.
Я – редактор телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках министерства внутренних дел,
– отметила девушка.
Смотрите видеообращение Софии Сапеги
Реакция на "признание" Софии Сапеги
Мама девушки Анна Дудич рассказала российским СМИ, что шокирована видео с дочерью.
Я 10 раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит. Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Черная книга", София,
– заявила женщина.
Анна Дудич добавила, что или "она запуталась, или это сон, или подстава".
К слову, в посольстве России в Беларуси добавили, что консульский доступ к задержанной им удалось получить.
Задержание Протасевича и Сапеги: что известно
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Из-за этого его посадили в аэропорту Минска. Там силовики обыскали пассажиров, в результате журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали, а взрывчатки так и не нашли.
- Мать активиста сообщала, что он якобы в больнице в тяжелом состоянии. Впоследствии белорусская власть это опровергла и опубликовала видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Однако на лице активиста виднелись следы от побоев.
- После задержания журналиста мировое сообщество призвало отпустить его и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретил авиасообщение с Минском, 25 мая Украина тоже прибегла к такому шагу.