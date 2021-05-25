Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович. Меру пресечения избрали на 2 месяца. Сейчас София находится в СИЗО КГБ.

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С адвоката взяли подписку о неразглашении

Следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении,

– сказал Филанович.

Защитник девушки Протасевича уверяет, что Сапега получит необходимую юридическую помощь. Также он намерен в ближайшее время посетить девушку в СИЗО.

Ранее в МИД Беларуси подтвердили задержание Сапеги

Ранее посольство России в Беларуси направило запрос в белорусское МИД относительно задержания Сапеги. В дипведомстве это подтвердили. Мать Сапеги отметила, что ее дочь не участвовала в протестах в период с августа по сентябрь 2020 года. Поэтому обвинение Софии Сапеги является 100% клеветой.

Коротко о задержании Протасевича и Сапеги: