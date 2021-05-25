Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович. Меру пресечения избрали на 2 месяца. Сейчас София находится в СИЗО КГБ.
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С адвоката взяли подписку о неразглашении
Следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении,
– сказал Филанович.
Защитник девушки Протасевича уверяет, что Сапега получит необходимую юридическую помощь. Также он намерен в ближайшее время посетить девушку в СИЗО.
Ранее в МИД Беларуси подтвердили задержание Сапеги
Ранее посольство России в Беларуси направило запрос в белорусское МИД относительно задержания Сапеги. В дипведомстве это подтвердили. Мать Сапеги отметила, что ее дочь не участвовала в протестах в период с августа по сентябрь 2020 года. Поэтому обвинение Софии Сапеги является 100% клеветой.
Коротко о задержании Протасевича и Сапеги:
- София Сапега и Роман Протасевич 23 мая летели с отдыха в Греции в Литву.
- Белорусские диспетчеры сообщили о якобы заминировании самолета. Воздушное судно вынужденно посадили в Минске.
- Сапегу и Протасевича сняли с самолета и задержали.
- Ситуация вызвала резкую критику международного сообщества. ЕС заявил о расширении санкций против Беларуси.