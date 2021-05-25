Российское посольство направило в МИД Белоруссии ноту с запросом, чтобы официально подтвердить задержание россиянки. А также – предоставить в кратчайшие сроки доступ к ней.

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Белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа из-за подозрений, возникших касательно совершения ею преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси.

По истечении трех суток в отношении ее примут решение об избрании меры пресечения или освобождения,

– говорится в сообщении.

В МИД России сообщили, что в первой половине дня 24 мая 2021 года российский консул встретился с родителями девушки Протасевича.

Также российский консул получил разрешение на встречу с Сапегой. По информации МИД, она должна состояться в ближайшее время.

Напомним! Вчера, 25 мая, стало известно, что девушку Протасевича поместили в следственный изолятор.

Мама Софии Сапеги Анна Дудич сообщила, что ее дочь не участвовала в протестах в период с августа по сентябрь 2020 года. Она назвала обвинения дочери 100-процентной ложью.

По словам Дудич, девушка не могла участвовать в протестах в день выборов, ведь находилась на даче вместе с семьей, а потом поехала в Литву, чтобы подготовиться к учебе.

"Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11 – 12 августа, как раз после всех событий. Мы тогда жили в Минске и она была с нами. Она говорила, что хочет домой. Она, наверное, поехала на (автобусе – 24 канал) Ecolines", – отметила Дудич.

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