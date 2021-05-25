За Протасевичем следили еще в Афинском аэропорту. Об этом заявил старший советник белорусского оппозиционера Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Кстати Одиозная история, – даже Россия отреклась от Беларуси из-за ситуации с Протасевичем

Вячорка отметил, что ввиду реакции государственных СМИ в Беларуси, "все очевидно было подготовлено, чтобы задержать его".

Лукашенко готовил эту операцию,

– сказал советник.

У Тихановской опровергают причастность России

Вячорка опроверг информацию о причастности России. Он утверждает, что задержанием журналиста занимались белорусские спецслужбы.

Оппозиционер напомнил, что сейчас в Беларуси находятся 400 политических заключенных, которых признали международные организации. Открыли 3 000 уголовных дел по политическим мотивам.

"Ни один человек, который пролетает над Беларусью, не может быть в безопасности", – сказал Вячорка.

Обратите внимание! Ранее Тихановская тоже уверяла, что принудительная посадка самолета – это спланированная операция режима Лукашенко, чтобы задержать Протасевича.



Перед тем Беларусь просила Польшу выдать ей журналиста. Конечно, Варшава категорически отказала в экстрадиции.

Задержание Протасевича: что известно