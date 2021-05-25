Первый заместитель председателя комитета российского парламента по делам СНГ Константин Затулин убежден, что те события "выглядят одиозно". И будут иметь негативные последствия не только для Беларуси, а и для России.

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"Одиозная история", в которой "Лукашенко одолжился у России"

Российский парламентарий Затулин поговорил с местными журналистами о ситуации в Беларуси. Речь о срочной посадке самолета Ryanair, летевшего в Литву, и задержании его пассажира – оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Что касается этой истории – она достаточно одиозно выглядит. Конечно, как мне кажется, она создает проблемы не только для Беларуси, но и для России,

– заявил Константин Затулин.

Он пояснил, что Россию в мире "воспринимают как защитницу интересов Белоруссии" – и вообще, и "в ситуации, которая возникла". В этих обстоятельствах самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз "одолжился у России".

"Способ, который в этом случае был продемонстрирован, усугубляет проблему в международном плане. И предоставляет прекрасную возможность для всех, кто критикует порядки Белоруссии, а заодно и порядки в России", – сказал депутат.

"Это попытаются против нас использовать", – убежден он. Так что "Александр Лукашенко в очередной раз одолжился у России своими действиями". Очевидно, у Затулина нет сомнений, что именно Лукашенко эту ситуацию создал.

Задержание Протасевича после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске: что следует помнить

23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс. Причиной назвали угрозу взрыва , к которой якобы причастно палестинское движение ХАМАС.

Но после посадки угрозы не обнаружили, вместо того белорусские силовики схватили основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Событие вызвало громкий резонанс в мировом сообществе. В Европейском Союзе уже запретили белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию, а европейским компаниям рекомендовали не летать над Беларусью.