В ХАМАС заверили, что такие "сообщение об угрозе взрыва" – в принципе не их методы. И что не нужно таким образом пытаться демонизировать палестинское движение.
К теме В Беларуси объяснили, куда делись еще трое пассажиров, исчезнувших с "самолета Протасевича"
ХАМАС не имеет ничего общего с событиями в Беларуси
Представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что движение и ничего не знало об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair, и не имеет никакой связи с событиями в Беларуси.
Белорусы обвинили палестинцев в том, что они сообщили об опасности с требованием "прекращения огня Израиля в Секторе Газа". Бархум справедливо заметил, что ХАМАС и Израиль уже четвертый день и без того в режиме прекращения огня.
Мы не прибегаем к таким методам. Тем более, что их могут использовать какие-то подозрительные политические силы, стремящиеся демонизировать ХАМАС,
– заявил представитель движения.
Коротко об инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси
- Самолет Ryanair в воскресенье, 23 мая, внепланово посадили в Минске, хотя летел он в Вильнюс. Причиной белорусские силовики назвали предупреждения о возможном взрыве.
- После проверки выяснилось, что ничего угрожающего в самолете на самом деле не было. Однако во время пребывания его в Минске с борта сняли основателя телеграм-канала NEXTA и блогера Романа Протасевича.
- Тем временем Минск обвинил палестинское движение ХАМАС в причастности к сообщению об угрозе взрыва в самолете (так оправдывая дальнейшие возмутительные события, произошедшие с рейсом Афины – Вильнюс).
Важно Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию