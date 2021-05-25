В ХАМАС заверили, что такие "сообщение об угрозе взрыва" – в принципе не их методы. И что не нужно таким образом пытаться демонизировать палестинское движение.

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ХАМАС не имеет ничего общего с событиями в Беларуси

Представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что движение и ничего не знало об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair, и не имеет никакой связи с событиями в Беларуси.

Белорусы обвинили палестинцев в том, что они сообщили об опасности с требованием "прекращения огня Израиля в Секторе Газа". Бархум справедливо заметил, что ХАМАС и Израиль уже четвертый день и без того в режиме прекращения огня.

Мы не прибегаем к таким методам. Тем более, что их могут использовать какие-то подозрительные политические силы, стремящиеся демонизировать ХАМАС,

– заявил представитель движения.

Коротко об инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси

Самолет Ryanair в воскресенье, 23 мая, внепланово посадили в Минске, хотя летел он в Вильнюс. Причиной белорусские силовики назвали предупреждения о возможном взрыве.

После проверки выяснилось, что ничего угрожающего в самолете на самом деле не было. Однако во время пребывания его в Минске с борта сняли основателя телеграм-канала NEXTA и блогера Романа Протасевича.

Тем временем Минск обвинил палестинское движение ХАМАС в причастности к сообщению об угрозе взрыва в самолете (так оправдывая дальнейшие возмутительные события, произошедшие с рейсом Афины – Вильнюс).