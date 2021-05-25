Для цього необхідно було б залучити міжнародну підтримку. Про це в інтерв'ю з Єгором Скоріним сказав батько журналіста Дмитро Протасевич.

Зверніть увагу Відсутність зубів та сліди удушення на шиї, – батько Протасевича про відео сина

Росія пов'язана з затриманням Протасевича

За його словами, зокрема така підтримка була від Росії, зокрема політична.

Думаю, підтримка була зі сторони Москви. У випадку провалу операції, потрібно залучатись політичною підтримкою, щоб хтось підтримав та "прикрив",

– наголосив батько затриманого журналіста.

Держава, як вважає Дмитро Протасевич, фактично здійснила терористичну діяльність: захопила літак з іноземцями і взяла заручників. Такі дії, на його думку, можна назвати кричущим фактом на міжнародній арені.

Наказ особисто дав Лукашенко

Дмитро Протасевич впевнений, що до затримання його сина причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Він особисто дав наказ, щоб провести цю операцію. Напевно Лукашенко мстить. Не один він причетний до цієї операції, а й виконавці", – додав батько журналіста.

Повне інтерв'ю з Дмитром Протасевичем: дивіться відео

Коротко про затримання Протасевича