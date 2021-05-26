Олександр Лукашенко 26 травня під час під час зустрічі з чиновниками згадав про дільність Романа Протасевича в Україні.
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Лукашенко продовжує "сипати" звинувачення щодо Протасевича
Нехай західні захисники дадуть відповідь: на які спецслужби працювали двоє затриманих (Протасевич та його дівчина-росіянка Софія Сапега – 24 канал)? Хто платив негіднику, який вбивав людей у братській Україні…
– вкотре продовжує свою лінію Лукашенко.
Ба більше, він запевнив нібито "в літаку перебував терорист". Додав також, що якби йому доповіли про те, що в літаку терорист, то диктатор негайно б віддав наказ посадити його.
Відповідь екскомбата "Азову"
Колишній командир батальйону "Азов" Андрій Білецький заявив, що Роман справді разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України.
Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово,
– розповів Білецький.
Він також запевнив, що народ Білорусі та Роман опинились в заручниках режиму Лукашенка, який крокує до об'єднання з Росією. Екскомбат заявив, що Україна повинна всіма доступними способами допомогти білоруському народу в їхній боротьбі за свободу від Лукашенка та його режиму.
"Негайно надати громадянство всім білорусам, які воювали за Україну, підтримувати акції спротиву та все, що буде необхідно", – заявив Білецький.
Коротко про зупинку літака в Мінську та затримання Романа Протасевича
- 23 травня літак, який летів з Афін до Вільнюса, посадили в Мінську. Це трапилось після того, як білоруські диспетчери заявили про нібито мінування літака.
- Вибухівки на борту не знайшли. Та білоруська влада затримала засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину-росіянку Софію Сапегу. Її підозрюють нібито в організації масових заворушень.
- Згодом з'явились їхні відеозвернення нібито записані у білоруських СІЗО. Батько Протасевича припускає, що сина били.
- Сам Олександр Лукашенко запевнив, що повідомлення про замінування надійшло зі Швейцарії, а він діяв у межах законодавства.
- Увесь світ закликає відпустити опозиціонера та його дівчину. Зокрема 24 травня санкції проти Білорусі ввела Велика Британія.