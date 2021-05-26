Аэропорты боялись ответственности, – Лукашенко

Белорусский диктатор предположил, что другие страны побоялись ответственности и поэтому не приняли самолет "с взрывчаткой". Он даже отметил, что кому-то "могло быть надо, чтобы самолет остановился в Минске".

Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев,

– заявил политик.

По его словам, командир экипажа якобы советовался с руководством и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Однако в итоге решил пойти на посадку в Минске.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с аэропортами в Киеве и Львове для подтверждения или опровержения заявления Лукашенко.

Почему в воздух выпустили истребители

Лукашенко заявил, что "делал все, чтобы спасти людей". Именно поэтому в воздух подняли истребители, которые должны были не допустить отклонения от курса самолета "со взрывчаткой".

"Если вдруг что-то произошло бы, он должен был передать координаты нашим спасателям, вертолетам, которые мгновенно должны были прибыть в точку падения самолета", – отметил самопровозглашенный президент.

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