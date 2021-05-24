Так британские власти отреагировали на задержание в Минске основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Лондон осудил циничные действия белорусских властей.
Важно Зеленский поручил подготовить остановку авиасообщения с Беларусью
Реакция Великобритании на задержание Протасевича
После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, я поручил авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси ради безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на полеты для белорусской компании "Белавиа",
– заявил министр транспорта Грант Шеппс.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.
По словам британского министра иностранных дел Доминика Рааба, Лондон защищает свободу СМИ, поддерживает международное право и безопасность международной авиации, пишет The Guardian.
Как мир реагирует на задержание Протасевича
- Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири обвинил режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в "воздушном пиратстве".
- США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия и Польша осудили задержания Протасевича.
- НАТО и ЕС призвали немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA.
- Инцидент внесли в повестку дня саммита Евросоюза 24 мая.