Так, бойовики звинувачують Протасевича буцімто в обстрілі мирного населення та знищенні цивільної інфраструктури. Про це заявили у так званій "прокуратурі" окупантів.
До речі Протасевича перевели у СІЗО КДБ: установа для осіб, що "загрожують нацбезпеці"
Окупанти стверджують, що Протасевич був у батальйоні "Азов". Йому "приписують" участь в терористичних організаціях. Раніше маріонеткові прокурори відкрили провадження щодо білоруського блогера.
Щоправда, в яких саме боях нібито брав участь Протасевич, найманці не кажуть.
Протасевич та війна на Донбасі: що відомо
- Першим про те, що Протасевич начебто воював на Донбасі та вбивав людей заявив Олександр Лукашенко. Він навіть публічно назвав блогера "терористом". Самопроголошений президент Білорусі, як і бойовики, стверджував, що Протасевич входив до "Азову".
- На заяву Лукашенка відреагував екскомбат батальйону Андрій Білецький. Він зазначив, що Протасевич був на Донбасі, але зброї до рук не брав. Він працював журналістом.
Затримання Протасевича: коротко
- Пасажирський літак, на якому перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, 23 травня вимушено посадили у Мінську. Білоруські диспетчери повідомили начебто про замінування. Щоправда, вибухівки так і не знайшли.
- Сапегу та Протасевича затримали, вони перебувають у СІЗО.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції. Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю.