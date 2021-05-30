До того протягом близько 5 днів Роман Протасевич перебував у СІЗО №1. Про його переведення слідчі не сповістили нікого: ні рідних, ні навіть адвокатку.

Тим часом У Білорусі зробили нову заяву про "замінування" літака Ryanair

Батьки до кінця не знали, де їхній син

Сім'я Протасевича дізналася, що їхній син перебуває в мінському СІЗО КДБ у п'ятницю, 28 травня. Сестрі Романа вдалося передати в ізолятор передачу.

Ми до кінця не знали, де він перебуває, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де. Вона передала те, що там дозволено – предмети особистої гігієни…

– розповів батько Романа Дмитро Протасевич.

Дмитро розповідає: син просив через адвокатку книгу, але її не дозволили передати. Усе тому що друкована продукція заборонена. За словами батька, Роман попросив батьків писати йому листи. "Не факт, що лист дійде", – сказав Протасевич.

Про переведення в інше СІЗО нікому не сказали

Адвокатка Інесса Оленська шукала Протасевича два дні. 25 травня в СІЗО №1 їй спочатку виписали пропуск, але потім його скасували. Пояснили це тим, що Романа Протасевича там немає.

Ймовірно, саме тоді його і перевели в СІЗО КДБ. Проте ніхто, крім слідчих, про це не дізнався.

У СІЗО КДБ раніше була доставлена дівчина Романа Протасевича Софія Сапега, яку також "зняли" з літака 23 травня.

Що відомо про це СІЗО? СІЗО КДБ Білорусі (інші назви – "Внутрішня тюрма КДБ" і "Американка") – слідчий ізолятор у внутрішньому дворі будівлі КДБ Білорусі в Мінську. Призначений для тримання осіб, чия діяльність загрожує національній безпеці Республіки Білорусь.



Дані з СІЗО КДБ Білорусі (інші назви – "Внутрішня тюрма КДБ" і "Американка") – слідчий ізолятор у внутрішньому дворі будівлі КДБ Білорусі в Мінську. Призначений для тримання осіб, чия діяльність загрожує національній безпеці Республіки Білорусь.Дані з Вікіпедії

Протасевич у СІЗО: головне

Протасевича нахабно зняли з літака Ryanair у Мінську 23 травня і затримали.

Наступного дня після затримання МВС оприлюднило відео із Протасевичем. Він розповів, що перебуває у СІЗО №1 у Мінську.

За його словами, він почувається добре і до нього нормально ставляться.

Втім, у соцмережах звернули увагу на його нервовість і ймовірні сліди побоїв.

Адвокатку Протасевича Інессу Оленську не пускали до затриманого 4 дні. Уперше вона зустрілася з Романом 27 травня, проте через підписку про нерозголошення вона відмовилася розповідати подробиці зустрічі.

Відео з Протасевичем, яке оприлюднило МВС Білорусі