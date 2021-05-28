Там переконують, що повідомлення надійшли через швейцарський поштовий сервіс анонімної пошти ProtonMail. Мовляв, таких було щонайменше 2 – о 12:25 та о 12:56.
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У слідчому комітеті наголосили, що наразі вивчають та аналізують записи переговорів з пілотами авіасудна, а також проводять інші необхідні дії.
У білоруському відомстві також заявили, що звертатимуться до прокуратури Швейцарії, аби отримати інформацію про відправника цих листів.
Крім цього, додатково опрацьовуватимуть й питання про направлення швейцарцям усіх реквізитів ProtonMail, які нібито раніше фігурували у повідомленнях про фейкові мінування.
"Цей сервіс вже неодноразово фігурував у справах про загрозу здійснення терактів і вибухів на різних об'єктах інфраструктури Білорусі", – зазначили у слідчому комітеті.
Що цьому передувало
- Спочатку в білоруському Міністерстві транспорту й комунікацій заявили, що погрози про замінування літака отримала від бойовиків ХАМАС.
- Втім, майже одразу палестинці спростували таку інформацію. Там наголосили, що це – це їхні методи й обурилися тим, що їх втягують в інцидент.
- Згодом у цій версії помітили ще одну неточність. Лист про "замінування" надійшов пізніше, ніж білоруські авіадиспетчери попередили про нього пілота.
- Натомість 26 травня Лукашенко під час зустрічі з парламентарями про ХАМАС вже не згадував. Він заявив, що повідомлення надійшло з території Швейцарії.
- Там відповіли, що нічого не знали про так зване "мінування" літака. Тому жодних повідомлень про це білоруській владі не передавали.