Там переконують, що повідомлення надійшли через швейцарський поштовий сервіс анонімної пошти ProtonMail. Мовляв, таких було щонайменше 2 – о 12:25 та о 12:56.

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У слідчому комітеті наголосили, що наразі вивчають та аналізують записи переговорів з пілотами авіасудна, а також проводять інші необхідні дії.

Зверніть увагу! Напередодні у Ryanair спростували розшифровку переговорів білоруських диспетчерів з пілотом, яку раніше оприлюднили у Лукашенка.

У білоруському відомстві також заявили, що звертатимуться до прокуратури Швейцарії, аби отримати інформацію про відправника цих листів.

Крім цього, додатково опрацьовуватимуть й питання про направлення швейцарцям усіх реквізитів ProtonMail, які нібито раніше фігурували у повідомленнях про фейкові мінування.

"Цей сервіс вже неодноразово фігурував у справах про загрозу здійснення терактів і вибухів на різних об'єктах інфраструктури Білорусі", – зазначили у слідчому комітеті.

Що цьому передувало

Спочатку в білоруському Міністерстві транспорту й комунікацій заявили, що погрози про замінування літака отримала від бойовиків ХАМАС.

Втім, майже одразу палестинці спростували таку інформацію. Там наголосили, що це – це їхні методи й обурилися тим, що їх втягують в інцидент.

Згодом у цій версії помітили ще одну неточність. Лист про "замінування" надійшов пізніше, ніж білоруські авіадиспетчери попередили про нього пілота.

Натомість 26 травня Лукашенко під час зустрічі з парламентарями про ХАМАС вже не згадував. Він заявив, що повідомлення надійшло з території Швейцарії.

Там відповіли, що нічого не знали про так зване "мінування" літака. Тому жодних повідомлень про це білоруській владі не передавали.

Довідка. Після того, як літак Афіни – Вільнюс вимушено приземлився у Мінську, його обшукали. Вибухівки не знайшли, натомість затримали активіста Протасевича.