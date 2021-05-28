Таку заяву зробив виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі. Він також припустив, що на борту літака, який екстрено посадили у Мінську, були пасажири що працюють на КДБ.

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Позиція Ryanair

Майкл О'Лірі назвав неправдивою і неточною розшифровку переговорів пілота з диспетчером аеропорту в Мінську, яку раніше опублікувала Білорусь. Особливо в частині нібито спроб диспетчера зв'язатися з авіакомпанією.

У пілота не було іншого вибору, окрім як розгорнути літак до Мінська, що йому порадили зробити в диспетчерській службі. Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з Ryanair, недостовірно заявивши, що компанія не відповідала на дзвінки,

– заявив виконавчий директор Ryanair.

О'Лірі також вважає цей інцидент "незаконною дією, яке стоїть засудити". Він вимагає, щоб Білорусь назвала імена трьох пасажирів, які, як підозрюють в авіакомпанії, працюють на КДБ.

Зверніть увагу! Міжнародна організація цивільної авіації вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. Крім того, розслідування проведе американське ФБР у співпраці з польською та литовською владою.

Додамо, що минулого тижня білоруська сторона примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції до Литви. Борт був посаджений, щоб силовики затримали двох пасажирів – засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Весь цивілізований світ засудив такі дії, що загрожували безпеці пасажирів. А гендиректор Ryanair раніше назвав це піратством і навмисним викраденням літака.