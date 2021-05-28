Такое заявление сделал исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири. Он также предположил, что на борту самолета, который экстренно посадили в Минске, были пассажиры работающих на КГБ.

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Позиция Ryanair

Майкл О'Лири назвал ложной и неточной расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта в Минске, которую ранее опубликовала Беларусь. Особенно в части якобы попыток диспетчера связаться с авиакомпанией.

У пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки,

– заявил исполнительный директор Ryanair.

О'Лири также считает этот инцидент "незаконным действием, которое стоит осудить". Он требует, чтобы Беларусь назвала имена трех пассажиров, которые, как подозревают в авиакомпании, работают на КГБ.

Обратите внимание! Международная организация гражданской авиации решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Кроме того, расследование проведет американское ФБР в сотрудничестве с польской и литовской властью.

Добавим, что на прошлой неделе белорусская сторона принудительно посадила самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Борт был посажен, чтобы силовики задержали двух пассажиров – основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Весь цивилизованный мир осудил такие действия, которые угрожали безопасности пассажиров. А гендиректор Ryanair ранее назвал это пиратством и преднамеренным похищением самолета.