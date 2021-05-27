Кожна його версія про примусову посадку авіатранспорту – гірша за іншу. Таку думку у блозі "Антифейк" висловив Єгор Скоріна.

Більше читайте тут Хаос виправдань Лукашенка: як диктатор незграбно бреше про літак Ryanair

За його словами, є відчуття, що виправдання писали для білоруського диктатора "на коліні".

Лукашенко придумав так багато різних причин посадки літака Ryanair, що сам же і заплутався у своїй брехні,

– сказав Скоріна.

Він зауважив, що Лукашенко спочатку нібито рятував Вільнюс, де мав приземлитися літак, від бомби. Потім намагався вберегти від вибуху білоруську атомну електростанцію, над якою пролітав замінований боїнг.

Потім в білоруського диктатора з'явилась версія, що повідомлення про мінування надійшло від палестинських бойовиків ХАМАС. А пізніше – нібито це повідомлення надіслали зі Швейцарії.

Через деякий час, як зауважив Скоріна, Лукашенко взагалі оголосив затриманого журналіста Романа Протасевича – терористом, який вбивав людей в Україні, а себе – рятівником всієї планети.

Вимушена посадка літака Ryanair: що відомо

Літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, вимушено посадили 23 травня 2021 року, аби затримати журналіста Романа Протасевича.

Серед різних версій посадки літака Лукашенко заявляв, що аеропорти Києва, Львова, Вільнюса та Варшави нібито відмовилися приймати "замінований літак". Представники Украероруху заявили, що до них ніхто не звертався.

На тлі посадки літака та затримання журналіста низка країн, зокрема й Україна, ухвалила рішення не літати в Білорусь.

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