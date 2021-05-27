Кожна його версія про примусову посадку авіатранспорту – гірша за іншу. Таку думку у блозі "Антифейк" висловив Єгор Скоріна.
Більше читайте тут Хаос виправдань Лукашенка: як диктатор незграбно бреше про літак Ryanair
За його словами, є відчуття, що виправдання писали для білоруського диктатора "на коліні".
Лукашенко придумав так багато різних причин посадки літака Ryanair, що сам же і заплутався у своїй брехні,
– сказав Скоріна.
Він зауважив, що Лукашенко спочатку нібито рятував Вільнюс, де мав приземлитися літак, від бомби. Потім намагався вберегти від вибуху білоруську атомну електростанцію, над якою пролітав замінований боїнг.
Потім в білоруського диктатора з'явилась версія, що повідомлення про мінування надійшло від палестинських бойовиків ХАМАС. А пізніше – нібито це повідомлення надіслали зі Швейцарії.
Через деякий час, як зауважив Скоріна, Лукашенко взагалі оголосив затриманого журналіста Романа Протасевича – терористом, який вбивав людей в Україні, а себе – рятівником всієї планети.
Вимушена посадка літака Ryanair: що відомо
- Літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, вимушено посадили 23 травня 2021 року, аби затримати журналіста Романа Протасевича.
- Серед різних версій посадки літака Лукашенко заявляв, що аеропорти Києва, Львова, Вільнюса та Варшави нібито відмовилися приймати "замінований літак". Представники Украероруху заявили, що до них ніхто не звертався.
- На тлі посадки літака та затримання журналіста низка країн, зокрема й Україна, ухвалила рішення не літати в Білорусь.
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