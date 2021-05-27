То он спасал Вильнюс, где должен был сесть самолет, от бомбы. То пытался уберечь от взрыва Белорусскую АЭС, над которой пролетал заминированный боинг. То сообщение о минировании поступило от палестинских террористов ХАМАС.

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То якобы это сообщение прислали из Швейцарии. То, вообще Лукашенко объявил задержанного журналиста Романа Протасевича – террористом, который убивал людей в Украине, а себя спасителем планеты всей.

Но давайте разберемся с каждой версией белорусского диктатора, чтобы понять – почему ни одна из них не клеится с действительностью.

Версии Лукашенко о посадке самолета

Начнём с версии властей Беларуси про заминирование самолёта руками террористов ХАМАС. Официальный Минск сообщает, что на электронный адрес аэропорта пришло следующее письмо, когда самолёт пролетал над этой страной.

Белорусские власти зачитали письмо: смотрите видео

От такого поворота событий офигели даже сами палестинские террористы и сразу же опровергли подобное обвинение. Естественно, верить террористическим группировкам – дело сомнительное. Но это тот случай, когда ХАМАСу доверяешь больше, чем Лукашенку. А все дело в фактах и хронологии событий.

Во-первых, за 2 дня до этого Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращени огня. Во-вторых, верится мне, что террористы не такие уж тупые. Они точно понимают, что за 3 часа полёта рейса Евросоюз физически не смог бы при всем желании, цитируя минское письмо: "отказаться от поддержки Израиля".

Письмо из Швейцарии

По другой версии Лукашенко, письмо с угрозами о взрыве самолета пришло из Швейцарии. А вместе с Минском его якобы получили в Афинах и Вильнюсе.

Только неувязочка в том, что в Греции и в Литве не подтвердили подобную информацию – никаких писем они не получали. А если бы получили, то почему Афины ничего не предприняли в связи с угрозой? Или почему тот же Вильнюс спокойно ожидал прилёта борта?

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Никаких сообщений не получали и другие страны по пути рейса Ryanair. А это Болгария, Румыния и Украина. То есть, по логике, получается, что Минск играет какую-то определенную для палестинского ХАМАСа роль, раз именно в Беларусь отправляют угрозы взорвать самолёт, если Евросоюз не перестанет поддерживать Израиль?

Вам не кажется, что эта версия находится между абсурдом и маразмом?

Более того, Швейцария опровергла заявление Лукашенко насчет сообщения о заминировании самолета Ryanair. Власти Швейцарии подчеркнули, что ничего не знали о так называемом "минировании" самолета. Поэтому слова белорусского диктатора не что иное, как ложь.

Позднее Лукашенко отмахнулся от ХАМАСа и электронного письма, как будто это что-то несущественное. Говорит, Хамас, не Хамас – это не имеет значения. Нужно было спасать людей в самолёте, а разбираться потом.

Наглая ложь Лукашенка

Беларусский диктатор заявил, что на пути начинённого взрывчаткой борта находилась атомная станция и вдруг что был бы "второй Чернобыль". Но как сообщает источник Stop Fake, АЭС стоит немножко не по пути рейса Афины – Вильнюс.

Красный крестик на карте – это место нахождения той самой атомной станции. Как видите, самолёт подлетал к Вильнюсу с юга и никак не пересекался с АЭС. И даже, если бы он обрушился в Вильнюсе, то совершенно невероятно, чтоб взрыв в 40 километров от станции как-то бы её задел.



Нахождение АЭС / Фото Stop Fake

Лукашенко вроде бы боялся за людей

Еще по одной версии Лукашенка – он не мог допустить, чтоб самолет упал на головы беларуссов. До границы с Литвой рейсу оставалось буквально пару минут, а чтоб посадить самолет в Минске потребовалось более полу часа.

Очень странно бояться того, что борт упадет на людей и отправлять его в сторону столицы, где граждан явно больше, чем на окраине страны.

Окей. А как вам такое. Лукашенко еще утверждал, что в итоге это все просто была спланированная акция Евросоюза против Беларуси, чтобы ввести санкции.

По этой версии, из Европы в Минск прислали ложное сообщение о минировании самолёта для того, чтоб создать провокацию. Чтоб якобы потом всё это преподнести как пиратские действия и захват самолёта.



Лукашенко заплутался в своей лжи / Фото ТАСС

Но для этого не нужна такая сложная схема с европейским рейсом и письмами из швейцарского филиала ХАМАСа. Европе достаточно и беспредела диктатора по отношению к своему народу.

Фактически признался, что захватил самолет

За всем этим хаосом оправданий Лукашенко фактически признался, что захватил европейский самолет. Он сказал, что на борту находился террорист. Фамилий он не называет, но явно указывает на бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в тот момент, когда приземлился самолёт.

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По словам диктатора, Протасевич и его соратники собирались устроить в Беларуси "бойню и кровавый мятеж". То есть, чтобы устранить угрозу Лукашенко вынужден был развернуть самолёт с Протасевичем и задержать первого в мировой истории журналиста, из которого диктатор "сшил" террориста.