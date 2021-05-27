Наразі відомо, що у зустрічі візьмуть участь 36 дипломатичних представників Ради ІКАО. Пресслужба організації повідомила, що вони надзвичайно стурбовані білоруським інцидентом.
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Зокрема, може мовитися про порушення Міжнародної конвенції про цивільну авіацію.
Інцидент з "літаком Протасевича": головне
- Пасажирський літак Ryanair 23 травня виконував рейс з Афін до Вільнюса. На борту перебував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.
- Через нібито повідомлення про замінування літак примусово посадили у Мінську. Жодної вибухівки на борту не знайшли. Під час обшуків пасажирів Протасевича та Сапегу затримали.
- Низка країн світу, зокрема, Україна, зупинили авіасполучення з Білоруссю.
- Окрім того, Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Речник голови Ради Європи Баренд Лейтс вимагає, щоб Білорусь негайно звільнила Протасевича та Сапегу.
- У мережі опублікували відео допиту Сапеги. Дівчина зізналася, що начебто є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі". Сапегу вже взяли під варту на 2 місяці.
- Відео з Протасевичем теж з'явилося у мережі. Блогер розповідає, що він нібито є причетним до організації протестів у Білорусі. Водночас рідні Протасевича припускають: хлопця тортурами змусили записати відео. Батько блогера помітив на шиї сина сліди удушення, а також відсутність кількох зубів.