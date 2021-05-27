Як наголосили у Держдепі США, це є доказом того, що білоруська влада довільно виконує закони, а відтак є високий ризик бути затриманим силовиками.

Важливо Не хочете летіти над Білоруссю – летіть, де вгробили 300 людей, – Лукашенко про Донбас

Позиція США

У Держдепі наголосили, що режим Олександра Лукашенка вже затримав десятки тисяч осіб, зокрема й громадян США. Білоруські силовики аргументували це тим, що американці нібито брали участь у політичних демонстраціях та належать до опозиційних партій.

Деякі з них стали жертвами переслідувань та жорстокого поводження з боку білоруських чиновників. Білоруська влада націлена на осіб, пов'язаних із незалежними та іноземними ЗМІ,

– підкреслили у Держдепі США.

Зверніть увагу! 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, рейсом Афіни – Вільнюс, терміново приземлився у Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування. На борту літака перебував неугодний білоруській владі засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Білоруські силовики схопили його і зараз хлопець перебуває у СІЗО.

Інцидент викликав бурхливу реакцію світової спільноти, а деякі авіаперевізники одразу ж припинили літати над Білоруссю. До прикладу:

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines змінила маршрут рейсу Відень – Москва, який досі пролягав через повітряний простір Білорусі. 24 травня перевізник вирішив виконати політ через Україну.

Літак латвійської авіакомпанії AirBaltic, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. В Україну він потрапив через Польщу.

А 25 травня на позачерговому засіданні Кабміну ухвалили рішення припинити пряме авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам з опівночі 26 травня заборонили польоти у повітряному просторі держави-сусідки.

Більше про те, які авіакомпанії припинили літати через Білорусь – читайте у матеріалі.