Відповідні рішення про обмеження польотів почали ухвалювати також різні країни світу. Адже Білорусь порушила міжнародне право.

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Авіакомпанії відмовляються літати в Білорусь

До Білорусі та через її територію відмовляються літати компанії з десятка країн Європи, Казахстану та Сінгапуру. Серед них:

AirAstanа, Казахстан;

AirBaltic, Латвія;

AirFrance, Франція;

AviaSolutions, Кіпр;

Austrian Airlines, Австрія;

British Airways, Велика Британія;

Finnair, Фінляндія;

KLM, Нідерланди;

KlasJet, Литва;

LOT, Польща;

Lufthansa, Німеччина;

SAS, Швеція;

Singapore Airlines, Сінгапур;

WizzAir, Угорщина.

Ба більше, відомо також, що до них долучились іспанська компанія Iberia та японська All Nippon Airways.

Зверніть увагу! 23 травня літак рейсу Афіни – Вільнюс терміново приземлився у Мінську через повідомлення білоруських диспетчерів про замінування. Вибухівку не виявили. Проте затримали активіста, засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту.

Коротко про обмеження польотів через дії Білорусі