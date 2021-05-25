Соответствующие решения об ограничении полетов начали принимать также различные страны мира. Ведь Беларусь нарушила международное право.

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Авиакомпании отказываются летать в Беларусь

В Белоруссию и через ее территорию отказываются летать компании из десятка стран Европы, Казахстана и Сингапура. Среди них:

  • AirAstanа, Казахстан;
  • AirBaltic, Латвия;
  • AirFrance, Франция;
  • AviaSolutions, Кипр;
  • Austrian Airlines, Австрия;
  • British Airways, Великобритания;
  • Finnair, Финляндия;
  • KLM, Нидерланды;
  • KlasJet, Литва;
  • LOT, Польша;
  • Lufthansa, Германия;
  • SAS, Швеция;
  • Singapore Airlines, Сингапур;
  • WizzAir, Венгрия.

Более того, известно также, что к ним присоединились испанская компания Iberia и японская All Nippon Airways.

Коротко об ограничении полетов из-за действий Беларуси