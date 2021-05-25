Соответствующие решения об ограничении полетов начали принимать также различные страны мира. Ведь Беларусь нарушила международное право.
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Авиакомпании отказываются летать в Беларусь
В Белоруссию и через ее территорию отказываются летать компании из десятка стран Европы, Казахстана и Сингапура. Среди них:
- AirAstanа, Казахстан;
- AirBaltic, Латвия;
- AirFrance, Франция;
- AviaSolutions, Кипр;
- Austrian Airlines, Австрия;
- British Airways, Великобритания;
- Finnair, Финляндия;
- KLM, Нидерланды;
- KlasJet, Литва;
- LOT, Польша;
- Lufthansa, Германия;
- SAS, Швеция;
- Singapore Airlines, Сингапур;
- WizzAir, Венгрия.
Более того, известно также, что к ним присоединились испанская компания Iberia и японская All Nippon Airways.
Коротко об ограничении полетов из-за действий Беларуси
- 24 мая Литва запретила все рейсы, проходящие через Беларусь. Решение начало действовать в полночь 25 мая.
- 24 мая 8 государств заявили, что требуют остановить любые полеты над Беларусью.
- Великобритания 24 мая ввела новые санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси. Более того, власти хотят закрыть авиапространство со страной.
- 25 мая Кабмин Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью. С полуночи 26 мая украинским авиакомпаниям и самолетам запретят полеты в воздушном пространстве государства-соседа.