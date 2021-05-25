Соответствующие решения об ограничении полетов начали принимать также различные страны мира. Ведь Беларусь нарушила международное право.

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Авиакомпании отказываются летать в Беларусь

В Белоруссию и через ее территорию отказываются летать компании из десятка стран Европы, Казахстана и Сингапура. Среди них:

AirAstanа, Казахстан;

AirBaltic, Латвия;

AirFrance, Франция;

AviaSolutions, Кипр;

Austrian Airlines, Австрия;

British Airways, Великобритания;

Finnair, Финляндия;

KLM, Нидерланды;

KlasJet, Литва;

LOT, Польша;

Lufthansa, Германия;

SAS, Швеция;

Singapore Airlines, Сингапур;

WizzAir, Венгрия.

Более того, известно также, что к ним присоединились испанская компания Iberia и японская All Nippon Airways.

Обратите внимание! 23 мая с амолет рейса Афины – Вильнюс срочно приземлился в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о заминировании. Взрывчатку не обнаружили. Однако, задержали активиста, основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был на борту.

Коротко об ограничении полетов из-за действий Беларуси