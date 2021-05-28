Санкції проти Лукашенка, кажуть у Сенаті Польщі, мають стати першим кроком у стратегії протидії диктаторському режиму. Усі, хто причетний до репресій у Білорусі, мають понести відповідальність.
До речі Радбез ООН закликає розслідувати перехоплення літака у Білорусі
Сенат Польщі засуджує дії Лукашенка
На підтримку резолюції проголосували 99 сенаторів. Розглядали її на засіданні 27 травня, попередньо обговоривши.
Відтак дії Лукашенка назвали радикальними і такими, що порушують елементарні принципи міжнародного права і цивілізованого світу.
Примусова посадка у Мінську рейсу Ryanair 23 травня заради ув'язнення незалежного журналіста Романа Протасевича була актом державного тероризму і безпрецедентного варварства, – зазначають у Сенаті.
Резолюція закликає європейські організації та парламенти інших країн об'єднати зусилля і тиснути на Лукашенка. До того ж там нагадали, що за ґратами у Білорусі опинилися і деякі польські активісти.
Як Польща поставилася до інциденту з Романом Протасевичем
- Уряд Польщі 26 травня заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити у її повітряний простір.
- Перед цим, Польща не впустила у свій авіаційний простір літак компанії "Белавіа", тому він був вимушений кружляти над Кобрином, що у Брестській області.
- У МЗС Польщі заявили, що хочуть отримати доступ до бортових самописців з літака компанії Ryanair.
- Тим часом інший співзасновник телеграм-каналу NEXTA Степан Путило, який проживає у Польщі, попросив посилити його охорону.