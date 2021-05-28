Санкції проти Лукашенка, кажуть у Сенаті Польщі, мають стати першим кроком у стратегії протидії диктаторському режиму. Усі, хто причетний до репресій у Білорусі, мають понести відповідальність.

До речі Радбез ООН закликає розслідувати перехоплення літака у Білорусі

Сенат Польщі засуджує дії Лукашенка

На підтримку резолюції проголосували 99 сенаторів. Розглядали її на засіданні 27 травня, попередньо обговоривши.

Відтак дії Лукашенка назвали радикальними і такими, що порушують елементарні принципи міжнародного права і цивілізованого світу.

Примусова посадка у Мінську рейсу Ryanair 23 травня заради ув'язнення незалежного журналіста Романа Протасевича була актом державного тероризму і безпрецедентного варварства, – зазначають у Сенаті.

Резолюція закликає європейські організації та парламенти інших країн об'єднати зусилля і тиснути на Лукашенка. До того ж там нагадали, що за ґратами у Білорусі опинилися і деякі польські активісти.

Як Польща поставилася до інциденту з Романом Протасевичем

Ryanair говорить про викрадення

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі направив листа до Департаменту авіації Білорусі. У листі, повідомляє видання Wall Street Journal , він назвав розворот літака "навмисним викраденням".

У ньому О'Лірі охарактеризував інцидент з Протасевичем як незаконний і ганебний акт. Листа гендиректор Ryanair надіслав начальнику департаменту авіації Білорусі.