Про такі наміри Польщі повідомив заступник глави МЗС Марчін Пшидач. Дипломат наголосив, це допоможе зрозуміти, що відбувалось у літаку 23 травня.
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Польща хоче з'ясувати, що відбувалось на борту
У Варшаві досі не можуть зрозуміти, чому літак, який вже був фактично на кордоні з Литвою, розвернули аж до Мінська.
Потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, як виглядало спілкування з наземними службами. Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази,
– зауважив Пшидач.
Низка країн зупинила авіасполучення з Білоруссю
Зазначимо, що після резонансного інциденту з засновником NEXTA десятки великих авіакомпаній світу відмовились здійснювати рейси до Білорусі чи над її територією. Відповідне рішення ухвалила і низка країн світу. 25 травня рішення припинити авіасполучення з Білоруссю ухвалила і Україна.
Головне про вимушену посадку літака з Романом Протасевичем
- Літак компанії Ryanair здійснював рейс з Афін до Вільнюса. На борту був засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич з дівчиною.
- Білоруські диспетчери повідомили про можливе замінування повітряного судна. Літак посадили у Мінську.
- Протасевича зняли з літака та затримали. Разом з них – ще кілька осіб.
- Міжнародна спільнота обурена ситуацією, ЄС обіцяє ввести санкції у відповідь на дії режиму Лукашенка.