25 травня вона поспілкувалася з журналістами про останні події у Білорусі. Тихановська, зокрема, висловилася про затримання журналіста Протасевича та його дівчини.

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За словами опозиціонерки, засновника телеграм-каналів NEXTA та його дівчину Софію Сапегу фактично взяли в заручники.

Вона не виключає, що хлопця можуть катувати. Адже на відео, яке показали білоруські силовики, він побитий та пригнічений.

Білорусь показала відео з Протасевичем після затримання:



Батько активіста вважає, що його змусили записати це відеозвернення. Він припустив, що у сина на обличчі – грим, аби не було видно побоїв.

Тихановська нагадала про основну проблему

Тихановська звернула увагу на те, що авіакомпанії одна за одною припиняють польоти над Білоруссю, а країни – закривають свої кордони для літаків "Белавія".

Втім, на її думку, це не вирішує початкової проблеми. Адже вона полягає у терористичному режимі, який порушує конституцію, міжнародні закони й фальсифікує вибори.

Масові санкції проти режиму й підтримка громадянського суспільства, а також діалог про нові вибори – ось що нам потрібно,

– пояснила опозиціонерка.

"Лукашенко вже домігся того, що режим безповоротно став ізгоєм. Ми продовжимо роботу, аби звільнити Білорусь від його згубного впливу", – підсумувала вона.