25 мая она пообщалась с журналистами о последних событиях в Беларуси. Тихановская, в частности, высказалась о задержании журналиста Протасевича и его девушки.

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По словам оппозиционера, основателя телеграм-канала NEXTA и его девушку Софию Сапегу фактически взяли в заложники.

Она не исключает, что парня могут пытать. Ведь на видео, которое показали белорусские силовики, он избит и подавлен.

Беларусь показала видео с Протасевичем после задержания:

Отец активиста считает, что его заставили записать это видеообращение. Он предположил, что у сына на лице – грим, чтобы не было видно побоев.

Тихановская напомнила об основной проблеме

Тихановская обратила внимание на то, что авиакомпании одна за другой прекращают полеты над Беларусью, а страны закрывают свои границы для самолетов "Белавия".

Впрочем, по ее мнению, это не решает первоначальной проблемы. Ведь она заключается в террористическом режиме, который нарушает конституцию, международные законы и фальсифицирует выборы.

Массовые санкции против режима и поддержка гражданского общества, а также диалог о новых выборах – вот что нам нужно,

– объяснила оппозиционерка.

"Лукашенко уже добился того, что режим безвозвратно стал изгоем. Мы продолжим работу, чтобы освободить Беларусь от его пагубного влияния", – подытожила она.