Глава Еврокомиссии требует немедленного освобождения основателя NEXTA. Фон дер Ляйен пообещала оказывать давление на режим до тех пор, пока не будут "уважать свободу мысли и СМИ".
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Кого могут касаться санкции:
- Лиц, причастных к похищению Протасевича.
- Предприятий, финансирующих режим Лукашенко.
- Авиасектора.
Пакет помощи на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси будет заморожен, пока страна не будет двигаться демократическим путем.
Ответ на ситуацию с Протасевичем обещают жесткий
Сегодня мы сконцентрируемся именно на международных отношениях – в частности, речь идет о абсолютно неприемлемом захвате белорусскими властями самолета компании Ryanair. Лукашенко и его режим должны понимать, что будет очень жесткий ответ,
– сказала Урсула фон дер Ляєн.
Главное о задержании Романа Протасевича:
- Самолет, на борту которого был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, выполнял рейс Афины – Вильнюс 23 мая.
- Однако якобы из-за угрозы заминирования, о которой сообщили белорусские диспетчеры, самолет посадили в Минске.
- Протасевича, его девушку и еще несколько человек с самолета сняли и задержали.
- Сейчас журналисту грозит до 15 лет заключения, ведь против него открыто сразу несколько уголовных дел.