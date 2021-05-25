Глава Еврокомиссии требует немедленного освобождения основателя NEXTA. Фон дер Ляйен пообещала оказывать давление на режим до тех пор, пока не будут "уважать свободу мысли и СМИ".

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Кого могут касаться санкции:

  • Лиц, причастных к похищению Протасевича.
  • Предприятий, финансирующих режим Лукашенко.
  • Авиасектора.

Пакет помощи на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси будет заморожен, пока страна не будет двигаться демократическим путем.

Ответ на ситуацию с Протасевичем обещают жесткий

Сегодня мы сконцентрируемся именно на международных отношениях – в частности, речь идет о абсолютно неприемлемом захвате белорусскими властями самолета компании Ryanair. Лукашенко и его режим должны понимать, что будет очень жесткий ответ,
– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Главное о задержании Романа Протасевича:

  • Самолет, на борту которого был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, выполнял рейс Афины – Вильнюс 23 мая.
  • Однако якобы из-за угрозы заминирования, о которой сообщили белорусские диспетчеры, самолет посадили в Минске.
  • Протасевича, его девушку и еще несколько человек с самолета сняли и задержали.
  • Сейчас журналисту грозит до 15 лет заключения, ведь против него открыто сразу несколько уголовных дел.