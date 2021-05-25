Глава Еврокомиссии требует немедленного освобождения основателя NEXTA. Фон дер Ляйен пообещала оказывать давление на режим до тех пор, пока не будут "уважать свободу мысли и СМИ".

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Кого могут касаться санкции:

Лиц, причастных к похищению Протасевича.

Предприятий, финансирующих режим Лукашенко.

Авиасектора.

Пакет помощи на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси будет заморожен, пока страна не будет двигаться демократическим путем.

Ответ на ситуацию с Протасевичем обещают жесткий

Сегодня мы сконцентрируемся именно на международных отношениях – в частности, речь идет о абсолютно неприемлемом захвате белорусскими властями самолета компании Ryanair. Лукашенко и его режим должны понимать, что будет очень жесткий ответ,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Главное о задержании Романа Протасевича: