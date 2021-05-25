Такое мнение высказал журналист Валерий Калиновский. Он отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко не ожидал также реакции от Украины.

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Журналист о судьбе Протасевича

По словам Калиновского, кроме Романа Протасевича в Беларуси есть еще более 400 политических заключенных. Там продолжаются суды, а заключенные заявляют об издевательствах и пытках. По его мнению, судьба Протасевича в белорусских тюрьмах – "очень серьезная".

Лукашенко не ожидал, что за судьбу Протасевича и его девушки поднимутся и Байден, и ЕС. И что Украина, вместе с другими цивилизованными государствами, будет вводить санкции. В частности, останавливать авиасообщение с Беларусью,

– убежден Калиновский.

Кроме того, журналист подчеркнул, что неизвестно, был ли адвокат у Протасевича. Поэтому вообще его судьбу сложно предсказать. В то же время известно, что у его девушки Софии Сапеги адвоката не было. Она является гражданкой России.

Справка. Основателя NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, которым он летел из Афин в Вильнюс, принудительно приземлился в Беларуси.

Реакция мира на задержание журналиста: главное

Украинским авиакомпаниям и самолетам запретят полеты в воздушном пространстве Беларуси с 26 мая.

Джо Байден поддержал введение новых санкций против режима Лукашенко.

В Евросоюзе запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

О прекращении авиасообщения заявили также финская и французская компании.

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