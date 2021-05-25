Такое мнение высказал собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский. Он добавил, что самопровозглашенный белорусский президент зависим от главы Кремля Владимира Путина.

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На что может пойти Европа

По мнению журналиста, санкций пока не стоит ожидать, поскольку "европейская бюрократия действует не так быстро". Он пояснил, что до уровня тех санкций, когда еще не было таких репрессий, еще не дошли.

"Но да, будут распространяться экономические санкции против тех олигархов и компаний, которые поддерживают Лукашенко. Наверное, и США будут присоединяться к этому. Будут в списках еще новые чиновники", – считает Калиновский.

Режим Лукашенко устойчив, пока его поддерживает Путин. Пока он дает ему деньги, политическую поддержку, защиту на международной арене,

– подчеркнул он.

И добавил, что "пока он цементирует белорусскую номенклатуру вокруг Лукашенко и силовых структур", Лукашенко еще может удержаться у власти.

Внимание! Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко планирует вновь посетить Путина "с поклоном" 28 мая. Об этом сообщили в ряде СМИ со ссылками на собственные источники.

Что повлияет на режим Лукашенко

Как подчеркнул корреспондент, Лукашенко фактически все свое правление живет в изоляции. "За 26 лет он был в Европе с официальным визитом где-то 2 раза", – напомнил он.

"Для него считал поддержка России. Он может терпеть долго. Как долго будет терпеть белорусский народ-трудно сказать", – подчеркнул Калиновский.

Он добавил, что в 2020 году это насилие привело к массовым акциям протеста по всей Беларуси. Сейчас кажется, что Лукашенко удалось задушить репрессиями, арестами, судами, открытый протест.

Но не закрыт протест, в душах и сердцах остается. Силой заставить белорусов себя любить Лукашенко не сможет,

– сказал журналист.

Готовы ли люди снова выходить на акции

Корреспондент "Радио Свободы" думает, что массово люди не готовы выходить на улицы. Сейчас проходят немногочисленные акции, марши в микрорайонах, вывешиваются плакаты и флаги.

"Протест продолжается, но так массово собраться невозможно. И это предотвращают силовые структуры Лукашенко", – подчеркнул он.

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И подытожил, что массовые целенаправленные репрессии продолжаются, запугивания и аресты стали на повестку дня. Поэтому людям трудно решиться на открытый протест.

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