ЕС и бельгийское правительство отреагировало на задержание журналиста Романа Протасевича в Минске. Там призвали немедленно его освободить.

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Белорусского дипломата вызвали, чтобы осудить шаги белорусских властей, которые заставили гражданский самолет совершить экстренную посадку и задержали его пассажира.

Соответствующий запрос поступил в Европейскую службу внешних действий от Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля. С Михневичем общался ее генсек, Стефано Саннино.

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Он подчеркнул, что все страны-члены ЕС осуждают то, что происходило в Минске. Ведь режим Лукашенко своими действиями нарушил безопасность пассажиров и экипажа.

Саннино назвал действия белорусских властей возмутительными. И добавил, что это в очередной раз демонстрирует то, как в стране пытаются подавить оппозицию.

"Этот неприемлемый поступок обсудят на заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия этих действий, в частности – возможные меры против виновных", - говорится в сообщении.

Обратите внимание! Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий попросил председателя Европейского совета обсудить немедленные санкции против Беларуси.

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