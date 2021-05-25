Таку думку висловив власний кореспондент "Радіо Свободи" в Мінську Валерій Калиновський. Він додав, що самопроголошений білоруський президент залежний від глави Кремля Володимира Путіна.

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На що може піти Європа

На думку журналіста, санкцій поки не варто очікувати, оскільки "європейська бюрократія діє не так швидко". Він пояснив, що до рівня тих санкцій, коли ще не було таких репресій, ще не дійшли.

"Але так, будуть поширюватися економічні санкції проти тих олігархів і компаній, які підтримують Лукашенка. Напевно, і США будуть приєднуватися до цього. Будуть у списках ще нові посадовці", – вважає Калиновський.

Режим Лукашенка стійкий, поки його підтримує Путін. Доки він дає йому гроші, політичну підтримку, захист на міжнародній арені,

– наголосив він.

І додав, що "доки він цементує білоруську номенклатуру довкола Лукашенка та силових структур", Лукашенко ще може втриматися при владі.

Увага! Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко планує знову відвідати Путіна "із поклоном" 28 травня. Про це повідомили в низці ЗМІ із посиланнями на власні джерела.

Що вплине на режим Лукашенка

Як наголосив кореспондент, Лукашенко фактично все своє правління живе в ізоляції. "За 26 років він був у Європі з офіційним візитом десь 2 рази", – нагадав він.

"Для нього вважлива підтримка Росії. Він може терпіти довго. Як довго терпітиме білоруський народ – важко сказати", – підкреслив Калиновський.

Він додав, що у 2020 році це насильство призвело до масових акцій протесту по всій Білорусі. Зараз здається, що Лукашенку вдалося задушити репресіями, арештами, судами, відкритий протест.

Але не закритий протест, у душах і серцях залишається. Силою примусити білорусів себе любити Лукашенко не зможе,

– сказав журналіст.

Чи готові люди знову виходити на акції

Кореспондент "Радіо Свободи" гадає, що масово люди не готові виходити на вулиці. Зараз проходять нечисленні акції, марші в мікрорайонах, вивішуються плакати та прапори.

"Протест триває, але так масово зібратися неможливо. І цьому запобігають силові структури Лукашенка", – підкреслив він.

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І підсумував, що масові цілеспрямовані репресії продовжуються, залякування й арешти стали на порядок денний. Відтак людям важко наважитися на відкритий протест.

Калиновський прокоментував ситуацію у Білорусі: дивіться відео