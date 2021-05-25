Секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення "авантюристичним". Й наголосив, що затримання Протасевича – відвертий виклик демократичному світу.
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Данілов: Білоруська влада перейшла "червону лінію"
Він також наголосив, що затримання білоруського опозиційного журналіста є нахабним нехтування міжнародними нормами й правилами.
Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію". Такі дії не можуть залишитися без відповіді.
Рішення посадити літак Ryanair у Мінську, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією. Відповідальність за неї повністю несе Лукашенко,
– підкреслив Данілов.
Й додав, що Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації та є солідарною з білорусами у намаганні добитися справедливих виборів та справжньої державної незалежності.
"Законність, яка постійно попирається, це вирок різноманітним "вождям" авторитарного типу, навіть якщо цей вирок і відтермінований у часі", – зазначив секретар РНБО.
Трагічні приклади в авіаційній історії
Данілов застеріг про те, що рішення, ухвалені в умовах одноосібної диктатури, призводять до масових людських жертв. Саме так сталося, зокрема, з:
- катастрофою рейсу МН-17 на Донбасі у 2014 році;
- збиттям українського літака МАУ в Ірані у 2020 році.
"Підняття у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил могло призвести до авіаційної катастрофи", – секретар РНБО.
Як реагує Україна та світ
- Від опівночі 26 травня Україна припиняє пряме авіасполучення з Білоруссю. Прикордонники не оформлятимуть пасажирів, які прямують з Білорусі або у Білорусь в аеропортах.
- Польоти білоруським авіакомпаніям у Євросоюз – також заборонені. Адже інцидент у Мінську там вважають загрозою авіаційній безпеці.